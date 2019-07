Nieuwe Britse premier bekendgemaakt

De Britten horen dinsdag vermoedelijk aan het eind van de ochtend (plaatselijke tijd) wie hun nieuwe premier wordt. De gedoodverfde winnaar van de Conservatieve leiderschapsstrijd is de kleurrijke brexiteer Boris Johnson, die in peilingen een grote voorsprong heeft op minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken.

De circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij hebben de afgelopen weken per post kunnen stemmen over de opvolging van premier Theresa May. Zij stapt op na meerdere mislukte pogingen haar deal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Haar opvolger wordt partijleider en de nieuwe premier van 66 miljoen Britten.

May biedt woensdag naar verwachting haar ontslag aan bij de koningin. Die zal vervolgens de nieuwe leider van de Conservatieve Partij ontmoeten en vragen een regering te vormen. Sommige ministers hebben al duidelijk gemaakt niet te zullen aanblijven als Johnson aan de macht komt.

De nieuwe premier zal direct zijn handen vol hebben aan de crisis met Iran en de patstelling rond de brexit. De Conservatieve Partij is intern verdeeld over het vertrek uit de EU, heeft geen meerderheid in het parlement en is daarom afhankelijk van gedoogsteun van de Noord-Ierse partij DUP.

De opvolger van May heeft tot 31 oktober de tijd om een oplossing te vinden voor de brexitimpasse. Johnson heeft gezegd uiterlijk op die datum uit de EU te willen, desnoods zonder deal. Een meerderheid van het parlement heeft dit jaar echter duidelijk gemaakt dat laatste beslist niet te willen.