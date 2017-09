Nieuwe Bondsdag telt ruim 700 zetels

De Bondsdag wordt door het bijzondere kiesstelsel veel groter dan die in 2013 is gekozen. Zondag zijn 709 afgevaardigden gekozen en dat zijn 78 meer dan in 2013. Het is de grootste Bondsdag ooit. Het record van 1994, 674 zetels, is gesneuveld.

De partij van bondskanselier Merkel, de CDU, heeft (samen met de Beierse zusterpartij CSU) 246 zetels in de nieuwe Bondsdag. De sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz 153. Derde partij van het land is de rechts-populistische Alternative für Deutschand (AfD) die 93 zetels heeft gewonnen. AfD-kopstuk Frauke Petry zei maandag dat haar zetel niet tot die van de AfD-fractie gerekend mag worden.

De conservatief-liberale FDP keert terug in de Duitse Tweede Kamer met tachtig zetels. De links-radicale Die Linke heeft er 69 gewonnen en de Groenen 67.

In het stelsel met 299 kiesdistricten stemt de kiezer twee keer. Eerst op een kandidaat en dan op een partij. Omdat veel kiezers op een partij stemmen die niet van hun gekozen kandidaat is, worden er in de zetelverdeling onder meer extra zetels toegekend aan partijen. Dat is omdat die anders in een proportionele zetelverdeling tekort zouden komen door de stemming op kandidaten.