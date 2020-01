Nieuwe besmettingen coronavirus bevestigd in VS en Japan

Japen heeft een vierde geval van besmetting door het coronavirus bevestigd. Het gaat om een Chinees uit Wuhan die in Japan op vakantie was. De Japanse premier Abe heeft aangeboden om alle Japanners die in Wuhan verblijven te repatriëren.

In Californië is een derde officiële Amerikaanse besmetting bevestigd. Ook in dit geval gaat het om een Chinees uit Wuhan. De patiënt ligt in de isolatie in het ziekenhuis van Orange County. Hij is er goed aan toe.

Wereldwijd zijn er 2000 mensen besmet, het merendeel van hen woont in China. In dat land zijn inmiddels 56 mensen aan de ziekte overleden.