Nieuwe besmetting coronavirus in Frankrijk

In Frankrijk is wederom het nieuwe coronavirus bij een persoon vastgesteld. Het gaat om de eerste besmetting in de Zuid-Franse stad Nice, aldus de burgemeester van die stad. Nice ligt niet ver van de grens met Italië.

Een gemeenteraadslid van Nice zegt dat het gaat om een vrouw die is teruggekomen uit Milaan. Dat wordt niet bevestigd door officiële bronnen.

In Frankrijk is het virus nu bij 39 mensen vastgesteld. Er zijn twee mensen aan overleden en zeker elf mensen zijn hersteld. De eerste gevallen in Frankrijk werden op 24 januari gemeld.