Nieuwe beschuldigingen aan adres Kavanaugh

Een derde vrouw heeft zich woensdag gepresenteerd met beschuldigingen aan het adres van Brett Kavanaugh. De in Washington woonachtige Julie Swetnick vertelde dat Trumps kandidaat voor het Amerikaans hooggerechtshof seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde tijdens zijn middelbareschooltijd. Hij nam deel aan de pogingen meisjes dronken te voeren om hen daarna te misbruiken.

,,Ik heb een sterke herinneringen aan jongens die tijdens deze feestjes buiten de kamers met een meisje erin in de rij stonden te wachten op hun beurt'', aldus Swetnick in een beëdigde verklaring, die door haar advocaat Michael Avenatti - ook de juridisch adviseur van pornoster Stormy Daniels - naar buiten werd gebracht. ,,Mark Judge en Brett Kavanaugh behoorden tot die jongens''. Die twee waren destijds klasgenoten, Swetnick zou een van de slachtoffers zijn geweest.

Christine Blasey Ford kwam eerder met vergelijkbare aantijgingen. Deborah Ramirez vertelde in The New Yorker dat Kavanaugh haar seksueel had lastig gevallen tijdens hun studietijd. Beiden waren toen onder invloed van drank. Kavanaugh ontkent iets te hebben misdaan. Hij bekende bij Fox als maagd afscheid te hebben genomen op de middelbare school.