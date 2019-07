Een nieuwe bemanning is zaterdag vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om een Rus, Italiaan en Amerikaan die in een Russische Sojoez-raket vanaf de basis Baikonoer in Kazachstan aan hun reis naar het station begonnen.

De drie zullen na ongeveer zes uur aankomen bij het station, dat op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde zweeft. De lancering is precies vijftig jaar nadat Neil Armstrong als de eerste mens voet zette op de maan.