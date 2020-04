Nieuwe bemanning ISS vertrekt ondanks coronacrisis

Coronacrisis of niet: drie nieuwe bemanningsleden voor het internationale ruimtevaartstation ISS vertrekken donderdag in een Sojoez-raket vanaf de basis Bajkonoer in Kazachstan. De lancering gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen vanwege het virus.

Het gaat om de Amerikaan Christopher Cassidy en de Russen Anatoli Ivanisjin en Ivan Wagner. Na een vlucht van ongeveer zes uur zullen zij de ruimtepost bereiken.

De drie bemanningsleden zijn al goed een maand in quarantaine zodat ze niet met het coronavirus besmet zouden raken. Cassidy verklaarde in een videoboodschap dat het goed gaat met het trio.

Door de veiligheidsmaatregelen vervallen diverse rituelen. Zo kunnen zij niet persoonlijk afscheid nemen van hun familie en is het traditionele bezoekje aan de Kremlinmuur met het mausoleum van Lenin geschrapt.