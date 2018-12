Nieuwe bemanning aangekomen bij ISS

Een Sojoez-raket met drie bemanningsleden is maandag aan het begin van de avond met succes aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Dat meldt ruimtevaartorganisatie Roscosmos.

Het is voor het eerst sinds de mislukte lancering van een Russische raket, bijna twee maanden geleden, dat er weer mensen zijn vertrokken naar de ruimte. De Sojoez-raket werd eerder maandag gelanceerd vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan.

De bemanningsleden zijn de Amerikaanse Anne McClain, de Rus Oleg Kononenko en de Canadees David Saint-Jacques. In het ISS verblijven al een Duitser, een Rus en een Amerikaanse. Zij moeten over een paar weken terugkeren naar de aarde.

Kononenko was in 2011 en 2012 een van de reisgenoten van de Nederlander André Kuipers. Ze verbleven toen ruim een half jaar in het ISS. Het is de bedoeling dat Kononenko, McClain en Saint-Jacques in de zomer terugkeren op aarde.

Bij de vorige lancering, op 11 oktober, moest de bemanning de vlucht afbreken en een noodlanding maken op aarde. Dat lukte, de Rus Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaan Nick Hague bleven ongedeerd. Het is nog niet bekend wanneer zij alsnog naar het ISS gaan.