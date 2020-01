Nieuwe Belgische treinen probleem voor gehandicapten

Nieuwe treinstellen die maandag voor het eerst op het Belgische spoornet zijn ingezet, zijn een obstakel voor gehandicapten. De hoogte van perrons in België varieert, en bij de nieuwe dubbeldekstreinen is gekozen voor een instaphoogte die te hoog of te laag is voor een gelijkvloerse toegang.

Spoorbedrijf NMBS heeft onlangs meer van deze treinstellen besteld bij het Canadese bedrijf Bombardier, dat in totaal 445 rijtuigen levert. Van diverse kanten klinkt kritiek. „Anno 2020 zou je toch mogen verwachten dat je van de moderne perrons naadloos de trein in of uit zou moeten kunnen geraken, ook met een rolstoel”, reageert Jef Van den Bergh van de christendemocratische partij CD&V. Hij vindt het „onbegrijpelijk” dat spoorbedrijf NMBS „doodleuk hetzelfde gebrekkig toegankelijke treinmateriaal bestelt” en wil dat de regering ingrijpt.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap stelt in Vlaamse krant De Morgen dat het nog decennia zal duren voordat mensen met een mobiele beperking zelfstandig de trein kunnen nemen.