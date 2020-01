Nieuwe baas Iraanse al-Quds wil VS weg uit regio

De nieuwe commandant van de Iraanse al-Quds-eenheid wil de Verenigde Staten verdrijven uit het Midden-Oosten. Dat zei Esmail Ghaani maandag voorafgaand aan de begrafenis van zijn voorganger Qassem Soleimani.

„We beloven het pad van de gestorven Soleimani te blijven volgen met dezelfde inzet”, aldus Ghaani. „De enige compensatie voor ons is de VS uit de regio verdrijven.”

Soleimani werd donderdag in Bagdad gedood door een Amerikaanse raket. Hij was generaal in het Iraanse leger en hij was de rechterhand van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei.

Duizenden mensen rouwen maandag op straat om Soleimani. Het centrum van de Iraanse hoofdstad liep helemaal vol vanwege de rouwdienst. Door de hele stad hangen beeltenissen van Soleimani. Khamenei leidt maandag een gebed ter ere van de gedode generaal.