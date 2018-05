Nieuwe baas CIA zal niet meer martelen

De beoogde nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft woensdag beloofd dat de dienst onder haar niet zal terugvallen in vroegere, harde manieren van ondervragen. Gina Haspel werd woensdag ondervraagd door een speciale commissie van de Senaat die haar benoeming moet goedkeuren.

De nominatie van Haspel oogstte kritiek vanwege haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragingsprogramma van de inlichtingendienst. Zij hield bijvoorbeeld in 2002 toezicht op een geheime CIA-gevangenis in Thailand, waar toen zeker één verdachte is ‘gewaterboard’. Daarbij krijgt de verdachte het gevoel te verdrinken.

Haspel verklaarde woensdag dat ze de CIA nooit zal terugnemen naar een programma met harde ondervragingsmethoden. „Ik sta achter de hogere morele standaard waaraan dit land zich wil houden.”