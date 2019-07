Nieuwe asielregels Trump voor de rechter

Burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) is een zaak begonnen tegen de nieuwe immigratieregels van president Donald Trump. „Dit is tot dusverre de meest extreme poging van de regering Trump om een asielverbod in te stellen. Dit verbod schendt nationale en internationale wetten”, zei de advocaat van de ACLU.

In de nieuwe regels heeft Trump de bepaling laten opnemen dat mensen geen asiel in de VS kunnen krijgen, als ze voor hun aankomst door een ander land zijn gereisd waar ze beschermd worden tegen bijvoorbeeld vervolging en marteling. De migranten moeten dan in dat land waar ze eerder waren asiel aanvragen. Trump hoopt hiermee de migrantenstroom aan de zuidgrens te temperen.

De zaak dient voor een rechter in de staat Californië. De ACLU en enkele andere groepen hebben de zaak namens vier hulporganisaties voor migranten aangespannen.