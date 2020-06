Nieuwe arrestaties in Belgische ontvoeringszaak

De Belgische politie heeft drie nieuwe verdachten aangehouden in de zaak rond de ontvoering en gijzeling van een 13-jarige jongen. Er zijn nu in totaal tien verdachten. Het Openbaar Ministerie in Hasselt ziet hen als leden van een criminele organisatie.

De jongen werd in de nacht van 20 op 21 april ontvoerd uit het ouderlijk huis in Genk door gemaskerde en bewapende indringers. De zoon van een voor drugssmokkel veroordeeld Koerdische man werd begin deze week na 42 dagen gijzeling vrijgelaten, mogelijk na betaling van ruim 3 ton losgeld. Er was 5 miljoen geëist.

Het vermoedelijke brein achter de gijzeling is de 45-jarige moslimextremist Khalid B. uit Maaseik. Van de zeven eerder aangehouden verdachten zouden er vijf geradicaliseerde moslims zijn.

Het huis van de ouders van B. in Maaseik, waar het kind mogelijk is vastgehouden, is woensdag doorzocht. Daarbij is zijn zus (39) opgepakt, bevestigt het OM. Zij is vastgezet door de onderzoeksrechter. Een van de verdachten is eerder onder strikte voorwaarden vrijgelaten.