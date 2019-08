Nieuwe arrestatie na moord activiste Rusland

In Rusland is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op de bekende activiste Jelena Grigorjeva (41). Hij werd door de eerste verdachte tijden diens verhoor genoemd als de dader van de aanslag. De eerste verdachte is inmiddels vrijgelaten, volgens de Russische politie klopt zijn verhaal en is hij niet betrokken bij de aanslag.

Grigorjeva, die werd gedood door acht messteken, deed vaak mee aan demonstraties, onder meer voor lhbt-rechten. Ze heeft volgens andere activisten herhaaldelijk aangifte gedaan van dreigementen, maar de Russische politie lijkt weinig te hebben ondernomen.

Een woordvoerder van de Raad van Europa heeft er bij Rusland op aangedrongen een volledig en transparant onderzoek naar de moord in te stellen. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de toenemende haatdelicten in Europa en de noodzaak om lhbt-gemeenschappen hiertegen te beschermen.