Nieuwe arrestatie na doodschieten journaliste Noord-Ierland

De politie in Noord-Ierland heeft een nieuwe arrestatie verricht in verband met de moord op de journaliste Lyra McKee vorig jaar in Londonderry. Het gaat om een 27-jarige man. Een 52-jarige man zit al vast voor de moord en is in staat van beschuldiging gesteld.

McKee kwam om het leven toen iemand begon te schieten terwijl ze verslag deed van rellen. De New IRA gaf later in Ierse media toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood. Een van de leden van de groep zou op de politie hebben geschoten en daarbij ook McKee hebben geraakt. De dood van de journaliste zorgde vorig jaar voor grote onrust.

Vorige maand maakte de Noord-Ierse politie bekend het wapen te hebben gevonden waarmee de journaliste werd doodgeschoten. De vondst werd gedaan bij het doorzoeken van een woning in Londonderry waarbij ook een bom werd ontdekt.

De 27-jarige verdachte is gearresteerd onder een anti-terreurwet.