Nieuwe aanval van Trump op Mueller

President Donald Trump heeft een nieuwe aanval gelanceerd op speciaal onderzoeker Robert Mueller. De oud-FBI-baas onderzoekt de mogelijke banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentverkiezingen van 2016.

Mueller gedraagt zich „kwaadaardig” en „ruïneert levens” om mensen te straffen die weigeren voor hem te liegen, twitterde Trump dinsdag. „Wacht maar tot naar buiten komt hoe verschrikkelijk gemeen en kwaadaardig ze mensen behandelen, hun levens ruïneren omdat ze weigeren te liegen.”

The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue....