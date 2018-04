Nieuwe aanval Boko Haram in Nigeria

Terroristen die vermoedelijk horen bij de beweging Boko Haram hebben in het noordoosten van Nigeria bijna twintig mensen gedood en tientallen verwondt. De aanval was zondagavond aan de zuidrand van de stad Maiduguri, de hoofdstad van de deelstaat Borno.

De terreur van Boko Haram in Borno heeft de afgelopen acht jaar al aan zeker 20.000 mensen het leven gekost. Boko Haram (Westers is zondig) is een soort sekte die in 2002 werd gesticht en een einde wilde maken aan alle westerse invloeden in de regio. De beweging werd op den duur uiterst gewelddadig, vooral sinds zij in 2009 onder leiding kwam van Abubakar Shekau. Tegenwoordig zien de volgelingen van de groep zich als onderdeel van Islamitische Staat. Boko Haram zou in 2016 in verschillende facties uiteengevallen zijn.