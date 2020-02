Nieuwe aanklacht verkrachting tegen Tariq Ramadan

De islamdeskundige Tariq Ramadan, die ook in Nederland heeft gewerkt, is in Frankrijk opnieuw aangeklaagd voor verkrachting. Twee vrouwen beschuldigen de man ervan hen meerdere malen gewelddadig te hebben verkracht in 2015 en 2016.

Ramadan zit al vast in Frankrijk, omdat er een zaak tegen hem loopt vanwege het verkrachten van een vrouw met een verstandelijke beperking in 2009 en van een feministe in 2012. De nieuwe aanklachten werden openbaar gemaakt tijdens een zitting tegen Ramadan donderdag.

„Het was meer dan fysieke verkrachting”, aldus een van de vrouwen. „Hij had je volledig in zijn macht en je deed alles wat hij wilde.”

De 57-jarige Ramadan heeft de Zwitserse nationaliteit en was tot 2017 verbonden aan de universiteit van Oxford, tot er verkrachtingsbeschuldigingen tegen hem naar buiten kwamen.