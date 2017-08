Nieuwe aanhoudingen voor steekpartij Turku

De Finse politie heeft twee nieuwe aanhoudingen verricht in verband met de bloedige steekpartij vorige week in de stad Turku. Daardoor kwamen twee mensen om het leven en raakten acht mensen gewond.

De politie hield eerder al de hoofdverdachte aan, een Marokkaanse asielzoeker. Ook drie andere Marokkaanse mannen zaten al vast voor hun mogelijke betrokkenheid bij het incident.

De hoofdverdachte ligt in het ziekenhuis, omdat hij gewond is. Na de aanval op voorbijgangers werd hij door een politieagent in een been geschoten. Hij heeft een bekentenis afgelegd, maar over een motief zei hij niets.