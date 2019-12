Nieuwbouwplannen bij de Grot van de Aartsvaders

De sfeer is gespannen bij de Grot van de Aartsvaders. Leden van de grenspolitie hebben machinegeweren bij zich en turen gespannen naar alles wat beweegt in de buurt van het heiligdom.

De traditie wil dat patriarchen en echtgenotes in de Grot van de Aartsvaders in Hebron begraven liggen. Abraham en Sara, Izak en Rebekka, Jakob en Lea om precies te zijn. Belangrijke personen uit de Joodse geschiedenis dus.

Moslims echter geloven dat zij moslims waren. Zij vereren dezelfde plek en spreken van de Ibrahim Moskee. En aangezien de moslims in de afgelopen eeuwen de macht hadden, genoten Joden geen gebedsrecht bij deze graven. Dat veranderde in 1967, toen Hebron weer onder Joodse controle kwam. De Grot van de Aartsvaders, ook wel Machpela genoemd, werd een gebedsplaats voor moslims en Joden. Alle ingrediënten voor een explosie zijn aanwezig.

De Al-Shuhada-straat die langs Machpela loopt, voert naar de vier Joodse wijkjes en de Joodse begraafplaats. De lichtgele deuren van de Palestijnse winkels aan de straat zijn dicht en Palestijnse auto’s mogen hier niet komen.

Een van de verlaten plekken is de Palestijnse markt voor groothandel. En die was deze week wereldnieuws. Israëls nieuwe minister van Defensie, Naftali Bennett, gaf namelijk toestemming om daar een nieuwe Joodse wijk te bouwen. Het gaat om een terrein van slechts een halve hectare, dat grenst aan de bestaande Joodse wijk Avraham Avinu.

„Deze markt was tot 1994 open”, zegt Noam Arnon, woordvoerder van de Joodse gemeenschap in Hebron. „Toen kwam Baruch Goldstein en de markt werd gesloten.” Dat laatste was bepaald niet voor niets. Goldstein opende op 25 februari 1994 het vuur op biddende moslims in de Grot van de Aartsvaders. Er kwamen 29 van hen om, 125 mensen raakten gewond. Goldstein werd overmeesterd en gelynched door omstanders.

De markt is inmiddels verplaatst naar de westelijke zijde van de stad.

Joden kochten de plek in 1807 en vestigden zich daar. In 1929 kwam er na hevige anti-joodse rellen een eind aan het bestaan van de Joodse gemeenschap in Hebron. Die keert dus nu terug naar de plek waar zij ooit al was.

De zegsman verwacht niet dat de nieuwbouwplannen zullen leiden tot meer wrijving met de Palestijnen. „Met terroristen praat ik niet, maar degenen met wie ik wel praat zeggen: Laat ons gezamenlijk wonen als Joden en Arabieren. Laat ons veilig naar het ziekenhuis in Jeruzalem kunnen gaan, of naar het strand in Tel Aviv.”

De burgemeester aan de Palestijnse kant van de stad heeft andere verwachtingen en is een stuk pessimistischer. Hij spreekt zelfs van „een zeer gevaarlijke beslissing”. Volgens hem zal dit leiden tot „meer spanning en agressie tegen het Palestijnse volk.”