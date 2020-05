Nieuw-Zeelands referendum over legale wiet behalve voor jongeren

De regering van Nieuw-Zeeland wil de consumptie van cannabis vrijwel volledig onder controle brengen en houdt over de voorgelegde ‘wietwetgeving’ een referendum. Het voornaamste doel is het gebruik van wiet te legaliseren, maar tegelijkertijd het gebruik onder jongeren te stoppen.

Het referendum wordt gehouden op de dag van de parlementsverkiezingen in september. Volgens de nieuwe regels moet wiet bijvoorbeeld in coffeeshops legaal verkocht gaan worden, berichten plaatselijk media.

De verkoop van cannabis aan jongeren onder de 20 jaar oud wordt streng bestraft met mogelijk vier jaar cel, maar een tiener die wiet in bezit heeft, zal in beginsel niet strafbaar zijn en mogelijk medisch hulp krijgen toegewezen.

Om de handel en consumptie te beheersen roept de overheid een ‘cannabisautoriteit’ in het leven. Die moet erop toezien dat mensen hooguit 14 gram per dag kopen in gelegenheden waar dat is toegestaan. Reclame voor de softdrug wordt verboden, dus een coffeeshop zou zijn handelswaar niet aan de straatzijde mogen aanprijzen. De wiet wordt belast naar het voorbeeld van de belastingen op alcoholische dranken.

In een huishouden mogen straks maximaal vier wietplanten staan. Particulieren mogen volgens de voorgestelde wet niet op eigen houtje cannabis uit het buitenland halen. Het voorstel wordt niet automatisch wet als meer dan 50 procent van de kiezers voorstemt. Het nieuw gekozen parlement moet zich er dan ook over buigen.

Wiet is illegaal in Nieuw-Zeeland en er zijn naar schatting 600.000 regelmatige gebruikers in het land. De politie besteedt naar eigen zeggen jaarlijks meer dan 110 miljoen euro aan de bestrijding van deze softdrug.