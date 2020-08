Nieuw-Zeelands ouderendorp in lockdown om vermoeden corona

Een ouderendorp in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is in lockdown gegaan nadat meerdere bewoners ademhalingsklachten hadden gekregen die doen denken aan een coronabesmetting, meldt de New Zealand Herald. Sinds zondag had het land al honderd dagen geen nieuwe coronabesmettingen meer geconstateerd.

Het Village Palms ouderendorp heeft via een brief aan familieleden van bewoners een lockdown geadviseerd. Verdere details werden niet gegeven.

In Nieuw-Zeeland waren zondag nog 23 actieve besmettingen, maar die werden allemaal aan de grens ontdekt. De geïnfecteerden verblijven in beheerde isolatiefaciliteiten.

Hoewel Nieuw-Zeelanders opgetogen waren over het feit dat nieuwe coronabesmettingen honderd dagen lang waren uitgebleven, waarschuwden gezondheidsfunctionarissen dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid.

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het nieuwe coronavirus in totaal bij 1570 personen in Nieuw-Zeeland vastgesteld. Het longvirus eiste er vooralsnog 22 doden.