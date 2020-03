Nieuw-Zeelanders klikken massaal over ‘coronaovertredingen’

De Nieuw-Zeelandse politie heeft in 24 uur duizenden tips gekregen over mensen en bedrijven die zich niet houden aan de beperkingen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Een nieuwe website waar mensen overtredingen kunnen melden kon de grote drukte niet aan en crashte, berichten plaatselijke media.

In Nieuw-Zeeland is vanwege de coronacrisis een wekenlange lockdown afgekondigd. Dat betekent dat mensen in principe binnen moeten blijven. Politiechef Mike Bush zegt dat het crashen van de site laat zien hoe vastberaden mensen zijn om te zorgen dat iedereen zich aan die regels houdt. Er kwamen in een dag tijd 4200 meldingen binnen.

De nieuwe politiewebsite was bedoeld om de druk op alarmnummer 111 te verlichten. Daar kreeg de meldkamer volgens Radio New Zealand vorige week zo’n 2000 telefoontjes over overtredingen van de nieuwe regels.