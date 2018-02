Nieuw-Zeeland wil geen bedelende toeristen

Nieuw-Zeeland heeft de buik vol van toeristen die al bedelend door het land trekken en zelfs gebruikmaken van gaarkeukens. Het land is verontwaardigd over een Nieuw-Zeelander en een Duitse die op die manier ‘beg-packen’, het jongste voorbeeld van wat volgens critici kennelijk een nieuwe trend is.

Het stel trekt al drie weken door het land zonder een cent uit te geven. Ze schuimen vuilnisbakken af voor eten, bedelen en bezoeken gaarkeukens. „Het is ongepast om gaarkeukens of sociale voorzieningen te gebruiken omdat je goedkoop wilt reizen”, zei een woordvoerder van de sociale dienst in Wellington tegen de zender Newstalk ZB.

„Gaarkeukens zijn gemaakt voor mensen in nood en ik snap wel waarom mensen zich hierover opwinden”, zei de manager van zo’n liefdadigheidsrestaurant. „Ik denk dat ze het een belediging vinden als mensen die zich voedsel kunnen veroorloven er misbruik van maken.”