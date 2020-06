Nieuw-Zeeland vraagt hulp militairen na quarantaineblunder

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern roept het leger te hulp om grenscontroles te versterken na een blunder bij het in quarantaine houden van mensen die het land binnen willen. Twee mensen die uit de isolatie mochten, bleken besmet met het coronavirus.

Het gaat om twee Nieuw-Zeelandse zussen die waren teruggekeerd uit Groot-Brittannië waar ze een stervende ouder hadden bezocht. Ze kregen toestemming om de verplichte quarantaine te verlaten terwijl ze niet waren getest.

Later bleek dat ze het coronavirus onder de leden hadden waardoor Nieuw-Zeeland voor het eerst in 24 dagen weer besmettingen moest melden. De autoriteiten hebben inmiddels 320 mensen in kaart gebracht waarmee de vrouwen contact hebben gehad.

„Deze zaak vertegenwoordigt een onacceptabele fout in het systeem”, zei Ardern woensdag. Ze wees een hoge militair aan om toezicht te houden op alle quarantaine- en isolatiefaciliteiten en de processen daar omheen.

Nieuw-Zeeland heeft de beperkende maatregelen voor zijn bevolking vanwege het coronavirus opgeheven. De grenzen zijn evenwel nog dicht voor niet-Nieuw-Zeelanders, op enkele uitzonderingen na. Iedereen die het land binnen wil, moet verplicht twee weken in isolatie.