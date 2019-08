Nieuw-Zeeland versoepelt abortuswetgeving

De regering van Nieuw-Zeeland gaat de abortuswetgeving versoepelen. „Abortus is de enige medische procedure die nog steeds als misdrijf wordt gezien”, zegt minister Andrew Little (Justitie) in een verklaring. „Het is tijd om dit veranderen.”

De huidige abortuswetgeving in de eilandenstaat stamt nog uit 1977. Een vrouw kan haar zwangerschap alleen laten beëindigen als twee artsen bevestigen dat sprake is van een gezondheidsrisico.

De regering heeft nu een voorstel gedaan om de wetgeving te moderniseren. Vrouwen zouden dan tot week 20 van de zwangerschap abortus kunnen krijgen. Na die periode kan een zwangerschap nog worden beëindigd als een arts dat noodzakelijk acht voor het welzijn van de moeder.

Actiegroep Alranz vindt het wetsvoorstel een verbetering, maar is niet helemaal tevreden. „Er zijn echo’s die rond 20 weken plaatsvinden. Dit geeft mensen weinig tijd om na te denken over de uitkomst”, zegt het hoofd van de groep, Terry Bellamak.

Abortus staat op meer plekken in de wereld op de politieke agenda. Ierse kiezers stemden vorig jaar in een referendum voor soepelere abortuswetgeving. In sommige conservatieve Amerikaanse staten worden juist pogingen gedaan abortusrechten aan banden te leggen.