Nieuw-Zeeland verlengt noodtoestand met zeven dagen

Nieuw-Zeeland verlengt de noodtoestand met zeven dagen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken Peeni Henare dinsdag bekend.

„Het uitbreiden van de nationale noodtoestand verzekert dat we alle middelen, steun en bevoegdheden hebben die nodig zijn om de verspreiding van Covid-19 in onze gemeenschappen te voorkomen,” stelde Henare.

De noodtoestand is sinds 25 maart van kracht in het land en zou in eerste instantie tot woensdag duren. Vorige week woensdag is een vier weken lange nationale lockdown ingegaan.

In Nieuw-Zeeland zijn tot dusver 589 gevallen van het coronavirus bekend en is een patiënt overleden.