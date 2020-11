Nieuw-Zeeland verklaart poepende backpackers de oorlog

De regering van Nieuw-Zeeland heeft maatregelen aangekondigd tegen rondtrekkende toeristen die hun behoefte doen aan de kant van de weg. Inwoners van de eilandstaat klagen al lang over vakantiegangers die rondtuffen in campers zonder toilet en uitwerpselen achterlaten in de openbare ruimte.

Die praktijk past volgens minister van Toerisme Stuart Nash niet bij het „100 procent pure” imago van zijn land. Internationale bezoekers moeten volgens hem rekening houden met nieuwe regels als de grenzen heropenen. „Poepen aan de kant van de weg en aan het water is niet waar wij als land voor staan”, benadrukte de minister.

Nash werkt al aan een nieuw toerismebeleid voor na de coronacrisis. Hij wil reizigers gaan verbieden om kampeerwagens zonder toilet te huren. „Mijn ambitie is dat de meest veeleisende reizigers Nieuw-Zeeland gaan zien als één van de top drie plaatsen in de wereld om te bezoeken, als de internationale grenzen weer zijn geopend.”

De minister adviseerde toeristen om in de toekomst zijn voorbeeld te volgen voordat ze het natuurschoon in zijn land gaan bewonderen. „Ik ga altijd voordat ik van huis ga.”