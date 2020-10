Nieuw-Zeeland stemt voor legaliseren euthanasie

Nieuw-Zeeland heeft in een referendum eerder deze maand voor het legaliseren van euthanasie gestemd. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die de Kiesraad van het land vrijdag gepubliceerd heeft. De wet, die vanaf november 2021 in werking treedt, staat terminale mensen die minder dan zes maanden te leven hebben toe euthanasie aan te vragen.

Nieuw-Zeeland wordt het zevende land ter wereld waar geassisteerde levensbeëindiging onder voorwaarden is toegestaan. Het referendum daarover vond eerder deze maand gelijktijdig plaats met de parlementsverkiezingen, die uitmondden in een herverkiezing van premier Jacinda Ardern. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar met meer dan 65 procent voor staat de uitkomst van de volksraadpleging al vast.

Behalve over euthanasie, stemden de Nieuw-Zeelanders ook over het legaliseren van cannabisgebruik. In dat referendum is de uitslag nog niet duidelijk, aldus de Kiesraad. Uit de reeds getelde stemmen blijkt dat 53,1 procent tegen. Met nog een half miljoen voornamelijk overzeese stemmen die nog geteld moeten worden, is het echter ook nog mogelijk dat het land zich voor legalisering uitspreekt.