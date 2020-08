Nieuw-Zeeland stelt ontbinden parlement uit om corona

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft woensdag aangekondigd dat zij de ontbinding van het parlement uitstelt vanwege de nieuwe coronauitbraak in het land. De ontbinding van het parlement gaat in Nieuw-Zeeland normaliter vooraf aan de verkiezingen. Over uitstel van de stembusgang is vooralsnog geen besluit genomen.

Maandag werd bekend dat voor het eerst in 102 dagen weer mensen in het land besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat om vier besmettingsgevallen. Ardern stelde daarop een lockdown in voor de stad Auckland, de grootste stad van het land.

Volgens Ardern is het nog te vroeg om te zeggen of de parlementsverkiezingen op 19 september kunnen doorgaan. „Er is wat flexibiliteit om de datum te verschuiven als dat nodig is”, voegde zij daaraan toe. De verkiezingen moeten uiterlijk op 20 november gehouden worden, aldus de premier.

Nieuw-Zeeland heeft vooralsnog effectief beleid gevoerd tegen het nieuwe coronavirus. Tot dinsdag had de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het land geprezen als een voorbeeld voor andere landen voor het „succesvol elimineren van overdracht van het virus”.

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het longvirus tot nu toe bij 1570 mensen in Nieuw-Zeeland vastgesteld. Het dodental is er beperkt gebleven tot 22.