Nieuw-Zeeland staat stil bij bloedbad moskeeën

Vele duizenden mensen hebben zondag in Nieuw-Zeeland stilgestaan bij de moord op vijftig mensen in twee moskeeën. Zo’n 15.000 personen woonden ’s avonds een wake bij in een park bij de Al Noor-moskee, het gebedshuis in Christchurch waar de meeste slachtoffers vielen.

De wake begon met een islamitisch gebed. Daarna zijn namen van slachtoffers voorgelezen. Tijdens de herdenking droegen ook veel niet-islamitische vrouwen hoofddoekjes. Ze wilden zo hun solidariteit tonen met moslims.

Eerder op de dag had een duizendtal mensen meegedaan aan een protestmars tegen racisme in Auckland. Deelnemers hadden borden meegenomen met opschriften als „vluchtelingen zijn hier welkom”.

Premier Jacinda Ardern heeft ook een nationale herdenkingsdienst in het vooruitzicht gesteld. Die moet op 29 maart plaatsvinden.