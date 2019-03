Nieuw-Zeeland staat stil bij bloedbad

Op de Nieuw-Zeelandse televisie en radio werd vrijdag de islamitische oproep tot het gebed uitgezonden. De zogeheten azan werd gevolgd door twee minuten stilte om de slachtoffers te herdenken van de terreuraanval een week geleden.

Haast heel het land stond rond 13.32 uur stil bij het bloedbad in Christchurch dat tot op heden vijftig mensen het leven heeft gekost. Minister-president Jacinda Ardern voegde zich bij een grote menigte die zich had verzameld in een park in de buurt van de Al Noor-moskee. Daar begon vorige week de vermeende dader - een 28-jarige rechtsextremist uit Australië - rond dezelfde tijd om zich heen te schieten.

Uit solidariteit met de moslimgemeenschap droegen veel mensen een hoofddoek.