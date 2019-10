Nieuw-Zeeland komt met 'cyberpolitie'

Nieuw-Zeeland wil de strijd tegen extremisme op internet opvoeren. Het land krijgt een apart team dat gewelddadige filmpjes en berichten moet vinden en verwijderen, en waar nodig de mensen erachter moet opsporen en vervolgen. "Dat gaat net zoals we nu kindermisbruik bestrijden, door samen te werken met hosts en providers om schadelijk materiaal te vinden en te deleten", zei premier Jacinda Ardern.

In maart richtte een blanke terrorist een bloedbad aan in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Hij schoot 51 moslims dood tijdens het gebed. Hij zond de beelden live uit op Facebook en de filmpjes werden daarna veel gedeeld op Twitter, YouTube, WhatsApp en Instagram.