In Nieuw-Zeeland worden steeds meer vluchten geschrapt omdat er geen brandstof meer is. Het tekort is ontstaan na een beschadiging aan een pijpleiding die kerosine naar Auckland transporteert. Al 28 vluchten zijn gecanceld. Ook sommige benzinestations hebben een tekort aan benzine.

Het leger heeft al een oefening met Singapore afgezegd om brandstof te sparen. De pijpleiding wordt wel gerepareerd, maar het duurt nog zeker een week voordat deze deels te gebruiken is.