Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft aangekondigd dat het land in een complete lockdown gaat om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

„Het is een noodtoestand om onze manier van leven te beschermen”, zei Ardern woensdag in het parlement. Vanaf middernacht in de nacht van woensdag op donderdag zal het land voor vier weken in een lockdown gaan, waarbij alle scholen en niet-essentiële bedrijven dicht zullen gaan.

„Vanaf middernacht sluiten we ons voor vier weken in en zullen we proberen het virus en zijn verspreiding te stoppen”, zei Ardern. „Vergis je niet, het zal eerst slechter worden voordat het beter wordt. Het aantal gevallen zal in de komende week eerst toenemen. Daarna zullen we zien of onze maatregelen succes hebben gehad.”

Nieuw-Zeeland heeft tot dusver 205 besmettingen, waarvan nieuwe 50 gevallen.