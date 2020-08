Nieuw-Zeeland beëindigt lockdown in Auckland

Scholen en bedrijven konden maandag heropenen in de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Daar hebben de autoriteiten de lockdown opgeheven die eerder deze maand was ingesteld om verspreiding tegen te gaan van het coronavirus. Dat leidde volgens de krant The New Zealand Herald direct tot grote drukte op het vliegveld van Auckland.

Hoewel de maatregelen zijn versoepeld, hebben inwoners nog steeds te maken met beperkingen. Zo mogen geen bijeenkomsten worden gehouden met meer dan tien mensen, behalve op scholen. Ook heeft de overheid het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht gesteld in het hele land.

Het circa 1,5 miljoen inwoners tellende Auckland ging op 12 augustus in lockdown. Dat gebeurde nadat bij vier mensen was vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. Dat was een grote tegenslag voor het land, waar de uitbraak van het coronavirus onder controle leek te zijn.

Premier Jacinda Ardern zei dat het veilig is om de lockdown nu weer op te heffen. „We hebben een plan waarvan we weten dat het werkt”, zei ze in Auckland tegen de pers. Ze riep haar landgenoten op zich aan de gezondheidsrichtlijnen te houden. „Het is logisch dat we er genoeg van hebben, dat geldt voor de hele wereld.”

Veel inwoners van Auckland lijken het intrekken van de lockdown direct aan te grijpen om op reis te gaan. Er zijn volgens lokale media alweer hordes mensen gesignaleerd op de luchthaven. Daar leek in de terminal voor binnenlands reisverkeer iedereen een mondkapje te dragen, al lukte het vaak niet om ook voldoende afstand te houden.