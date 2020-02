Nieuw werk van kunstenaar Banksy in Bristol beklad

Een nieuw werk van de graffitikunstenaar Banksy in het Britse Bristol is twee dagen na de ontdekking al beklad. Het kunstwerk toont een meisje dat bloemen afschiet met een slinger. Met knalroze graffiti is daar overheen nu ‘wankers’ (rukkers) gekalkt.

Buurtbewoners ontdekten de afbeelding donderdagochtend op een huurwoning. Banksy postte op de ochtend van Valentijnsdag twee foto’s van het werk op zijn Instagram-account, waarmee hij bevestigde dat het van hem is.

Een omwonende die het vandalisme zag reageerde tegen de krant The Guardian gelaten. „Het is echt zonde, maar helaas zat het erin dat dit zou gebeuren.”

Wie Banksy is, is nog altijd een raadsel. Zijn werk is bekend om de felle maatschappijkritiek die eruit spreekt. Geregeld duiken zijn kunstuitingen op op plaatsen waar iets aan de hand is, meestal in de vorm van een muurschildering.