Nieuw Syrië-overleg in Wenen

De Verenigde Naties wagen een nieuwe poging een oplossing voor het conflict in Syrië dichterbij te brengen. VN-bemiddelaar Staffan de Mistura heeft de strijdende partijen uitgenodigd op 25 en 26 januari in Wenen te komen praten. De focus ligt op constitutionele onderwerpen. De Veiligheidsraad heeft in een Syrië-resolutie aangedrongen op een nieuwe grondwet, verkiezingen onder VN-toezicht en verantwoordelijk bestuur.

De speciale afgezant voor Syrië verwacht dat alle betrokkenen openstaan voor een waardevolle dialoog. De achtste ronde van de VN-onderhandelingen over Syrië leverde half december niets op. De delegaties spraken opnieuw niet met elkaar, maar ieder afzonderlijk met De Mistura. Hoopgevend was wel dat de oppositiepartijen ditmaal samen optrokken.

Rusland, Turkije en Iran hebben daarnaast het initiatief genomen voor een „Congres van het Syrische volk” op 29 en 30 juni in Sotsji. De Syrische oppositie wijst dat af omdat het de Geneefse besprekingen onder VN-mandaat omzeilt.