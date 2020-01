Nieuw sterfgeval en coronavirus duikt ook op in Peking

In China is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van een longontsteking die veroorzaakt is door het nieuwe coronavirus. Het aantal doden komt daarmee op drie. Ook is het virus voor het eerst vastgesteld in hoofdstad Peking, meldt de Singaporese krant The Straits Times.

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben afgelopen weekend 139 nieuwe besmettingen van het virus vastgesteld. Vrijwel alle gevallen werden ontdekt in de miljoenenstad Wuhan, waar de uitbraak van het virus is begonnen. Daar was ook het derde sterfgeval. De volksgezondheidsdienst van Peking maakt melding van twee besmettingen en die van de provincie Guangdong meldt er één.

In China waren al ruim zestig besmettingen vastgesteld. Ook in Thailand en Japan zouden mensen ziek zijn geworden. De Nationale Gezondheidscommissie in China noemde de uitbraak zondag beheersbaar.