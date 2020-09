Nieuw Russisch onderzoek in zaak-Navalni

Russische onderzoekers gaan zich buigen over de vraag of iemand heeft geprobeerd oppositieleider Alexej Navalni te vermoorden. Het Russische onderzoekscomité heeft zijn afdeling in Siberië gevraagd om nader onderzoek, meldt het Russische persbureau RIA.

Kremlincriticus Navalni werd eind augustus erg ziek aan boord van een vlucht vanuit het Siberische Tomsk. Volgens mensen uit zijn omgeving had hij mogelijk vergiftigde thee gedronken. Volgens Russische medici was er geen enkel gif aangetroffen in het bloed of de urine van Navalni, die zou lijden aan een zeldzame stofwisselingsaandoening.

Navalni werd later naar een ziekenhuis in Duitsland overgebracht. De Duitse regering meldde woensdag over „ondubbelzinnig bewijs” te beschikken dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.

De Russische regering ontkent elke betrokkenheid. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat Moskou de zaak grondig onderzoekt. Ook de EU eist dat. De Russische regering zou dat op een transparante manier moeten doen en de schuldigen straffen. De unie wil dat Moskou samenwerkt met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), met het oog op een onpartijdig internationaal onderzoek.

Josep Borrel, de buitenlandchef van de Europese Unie, riep donderdagavond op tot een „gezamenlijke internationale reactie” op de moordpoging, en liet de optie van nieuwe sancties tegen Rusland open. „Straffeloosheid mag en zal niet worden getolereerd”, aldus Borrell.

De NAVO-landen buigen zich vrijdag over de kwestie.