Nieuw Russisch marineschip voor Noordpool

Rusland heeft een speciaal marineschip gebouwd om de „nationale belangen te verdedigen” in het Noordpoolgebied. De splinternieuwe ijsbreker is onthuld en te water gelaten in Sint-Petersburg, meldde The Moscow Times.

De ‘Ivan Papanin’ is „uniek” door zijn veelzijdigheid en in staat om de taken van een sleepboot en patrouilleschip uit te voeren naast zijn rol als ijsbreker, zei admiraal Viktor Tsjerkov, van de staatsbedrijven United Shipbuilding Corporation, die verantwoordelijk is voor de bouw van het schip.

„We wilden een schip maken dat onze vloot in het Noordpoolgebied kan beveiligen. Tegelijkertijd zal het kunnen helpen bij wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen zal de vloot onze nationale belangen in het Noordpoolgebied verdedigen.”

Het schip wordt geleverd met een luchtafweerraketsysteem en artilleriesysteem en is ook een permanente basis voor een militaire helikopter.