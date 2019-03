Nieuw ruimteschip op weg terug naar aarde

De eerste testvlucht van een nieuw ruimteschip is bijna voorbij. De Crew Dragon van het bedrijf SpaceX heeft het internationale ruimtestation ISS verlaten, bijna een week na zijn aankomst. In de loop van vrijdag moet hij, hangend aan parachutes, in de Atlantische Oceaan plonzen. Daarna wordt hij opgevist en naar land gebracht.

De Crew Dragon was afgelopen zaterdag gelanceerd. Een dag later kwam hij aan bij het ISS. Hij is gemaakt om mensen naar de ruimte te brengen, maar bij de eerste missie is hij nog onbemand. Als alles goed heeft gewerkt, is de volgende testvlucht in juli. Dan zitten twee astronauten in de capsule. Dat wordt de eerste bemande Amerikaanse vlucht sinds 2011. De Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren voor bemande vluchten afhankelijk van Rusland.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk, is niet de enige die aan een nieuw vaartuig werkt. Boeing is bezig met de ontwikkeling van de capsule CST-100 Starliner, die later dit jaar zijn eerste testvlucht moet maken. Bovendien werken de Verenigde Staten en Europa samen aan een ander ruimteschip, de Orion. De ontwikkeling daarvan heeft vertraging opgelopen.