Nieuw record: 57.683 besmettingen coronavirus in VS op een dag

Het aantal geregistreerde besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is het afgelopen etmaal met een recordaantal van 57.683 toegenomen. Het is voor de vierde dag op rij de grootste dagelijkse toename in de VS sinds de uitbraak van het virus, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

De VS tellen intussen iets minder dan 2,8 miljoen besmettingen. Vrijdag werd het record ook al verbroken. Toen werden 53.069 nieuwe besmettingen in een dag geteld. Het aantal doden in de VS als gevolg van Covid-19 is met 755 gestegen tot 129.432. Vrijdag werden 649 doden geregistreerd.