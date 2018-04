Nieuw protest tegen vuurwapengeweld VS

Duizenden scholieren en studenten in de Verenigde Staten zijn vrijdag opnieuw de straat op gegaan om te betogen tegen vuurwapengeweld en de eenvoud waarmee vuurwapens kunnen worden aangeschaft.

De scholieren voeren de druk op politici op met een reeks protesten in de aanloop naar de verkiezingen van 6 november. Dan wordt het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat gekozen.

De 20e april is berucht door de schietpartij in een school in Colorado in 1999. Toen schoten twee leerlingen van een middelbare school twaalf medeleerlingen en een leraar dood voor ze zich van kant maakten. Dit bloedbad op de Columbine High School werd symbolisch voor de vuurwapendrama’s. Het was in de VS het bloedigste drama met vuurwapens op een middelbare school tot de schietpartij half februari dit jaar in Florida. Toen schoot een ex-leerling in de Marjory Stoneman Douglas High School zeventien scholieren dood. Dit leidde tot de jongste golf protesten tegen vuurwapengeweld.

In het noorden van Florida heeft vrijdag een jongeman op een school in Ocala geschoten. Een scholier raakte daarbij lichtgewond. Het incident leidde tot grote paniek. De schutter is aangehouden.