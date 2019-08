Nieuw protest in Hongkong verloopt vreedzaam

Ondanks dreigingen vanuit Peking zijn zondag weer honderdduizenden aanhangers van de democratiebeweging in Hongkong de straat op gegaan. Tijdens de protestbijeenkomst in de voormalige Britse kolonie was Victoria Park tot de laatste plaats bezet. De betogers trotseerden onder een zee van paraplu’s zware regenval.

Het protest verliep zonder gewelddadige confrontaties, nadat eerdere demonstraties onder meer op de luchthaven waren uitgelopen op chaotische taferelen. Rond het park was het stadscentrum enkele kilometers volledig afgesloten. Ondanks een officieel verbod marcheerden tienduizenden demonstranten laat in de avond vreedzaam door de straten. De politie greep niet in.

De demonstranten voeren al ruim twee maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen ze dat Lam het veld ruimt.

De opkomst van zondag liet zien dat de beweging nog steeds kan rekenen op brede steun in de stad van 7,5 miljoen inwoners. Vorige week werden de demonstranten bekritiseerd voor de bezetting van de luchthaven van de stad. Sommige activisten hebben zich daar later voor verontschuldigd. Ook zaterdag was er een grote demonstratie in Hongkong. Daaraan deden duizenden leraren mee.

Inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie genoten altijd meer rechten dan inwoners van het vasteland. Maar sinds het aantreden van president Xi Jinping hebben ze het gevoel dat steeds meer vrijheden worden ingeperkt.

De sociale onrust in Hongkong gecombineerd met de handelsoorlog tussen China en de VS kan leiden tot een „economische tyfoon”, zo waarschuwde de minister van Financiën van Hongkong, Paul Chan, op zijn weblog. De economische groei in Hongkong is onlangs naar beneden bijgesteld tot zo goed als nul procent.