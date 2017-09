Nieuw plan Republikeinen tegen Obamacare

Twee Republikeinse senatoren dienen volgende week een nieuw voorstel in om de zorgwet van Barack Obama in te trekken. Het plan heeft volgens de indieners de steun van president Donald Trump. Zij hopen voor het einde van de maand minimaal vijftig stemmen te krijgen voor het voorstel, dat dan met de steun van vicepresident Michael Pence kan worden aangenomen.

Een eerder plan voor de intrekking van Obamacare faalde in juli omdat het net één stem te kort kwam. Het nieuwe voorstel van Bill Cassidy en Lindsey Graham geeft meer vrijheid aan de staten om te beslissen hoe zij de zorg inrichten. Volgens Cassidy heeft senator John McCain, die in juli tegen stemde, zich over hun voorstel gunstig uitgelaten.

Als de Senaat voor intrekking van de Affordable Care Act stemt, moet het plan op één lijn worden gebracht met een plan dat eerder door het Huis van Afgevaardigden werd aangenomen.