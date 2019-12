Nieuw pelgrimsrecord op Jakobsweg in Spanje

De Spaanse Jakobsweg, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, heeft in 2019 opnieuw een recordaantal pelgrims getrokken. Alleen al van januari tot eind november ontvingen meer dan 344.000 mensen hun bedevaartscertificaten. Dat is meer dan in heel 2018, toen er ongeveer 327.000 bezoekers kwamen, meldden het Spaanse radiostation Cope en andere media.

De autoriteiten verwachten dat de grens van 350.000 tegen het einde van het jaar wordt overschreden. Naast tal van Amerikanen waren er vooral Duitsers, Italianen, Portugezen en Franse pelgrims die de route liepen.

Het is het derde recordjaar op rij: voor het eerst in 2017 wandelden meer dan 300.000 mensen de ‘Camino de Santiago’. Doel van de Jakobsweg is de kathedraal van Santiago de Compostella in Galicië, in het noordwesten van Spanje. Het is een van de belangrijkste pelgrimsoorden voor katholieken.

De kerk werd gebouwd over een graf dat wordt toegeschreven aan de heilige Sint Jakob (Spaans: Santiago). Als zijn naamdag op 25 juli op een zondag valt, vieren christenen een heilig jaar. Het laatste vond plaats in 2010, de volgende is in 2021. Dan wordt een nog groter aantal pelgrims verwacht.