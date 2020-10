Nieuw onderzoek naar zinken veerboot Estonia

De regering in Estland heeft donderdag besloten opnieuw onderzoek te doen naar de gezonken veerboot Estonia. Het onderzoek naar de grote ramp in 1994 wordt heropend omdat er nieuwe feiten naar boven zijn gekomen. Daarom geeft het kabinet het ministerie van Buitenlandse Zaken nu de opdracht Finse en Zweedse autoriteiten te benaderen en een nieuw onderzoek voor te bereiden.

Documentairemakers maakten begin deze week bekend dat zij met een duikrobot een 4 meter lang gat in de romp van het wrak hebben ontdekt. De ministers van Buitenlandse Zaken van Finland, Estland en Zweden zeiden naar aanleiding van deze ontdekking al dat er een eventueel onderzoek gezamenlijk moet plaatsvinden. Hierbij willen zij ook eerdere bevindingen en onderzoeken meenemen.

De Estonia zonk in 1994 in de Oostzee op weg van Tallinn naar Stockholm. 852 van de 989 opvarenden overleefden dat niet. Het is de grootste Europese scheepsramp na de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers concludeerden dat de ramp vermoedelijk is veroorzaakt door een probleem met de boegklep, al circuleerden ook allerlei alternatieve theorie├źn.