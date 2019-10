‘Nieuw onderzoek inmenging verkiezingen VS’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar aanleiding van het eerdere, eigen onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Dat schrijft de New York Times op basis van twee anonieme bronnen.

Aanklager William Barr krijgt de bevoegdheid om getuigenverklaringen af te nemen, een jury aan te stellen en strafrechtelijke vervolging in te stellen. Naar verwachting staat oud-directeur James Comey van de FBI hoog op de lijst van personen die door Barr gehoord gaan worden. President Donald Trump ontsloeg Comey omdat onder zijn leiding de inlichtingendiensten het onderzoek naar de Russische inmenging openden.

De Amerikaanse inlichtingendiensten en speciaal onderzoeker Robert Mueller concludeerden in een rapport dat Rusland met een hackoperatie en via sociale media de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed. Trump heeft altijd beweerd dat het Rusland-onderzoek „de grootste hoax van de geschiedenis is”.