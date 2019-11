Nieuw onderdak voor in Polen gestrande tijgers

Vijf van de negen tijgers die ternauwernood een helletocht door Europa overleefden, krijgen een nieuw onderkomen in een dierenopvangplek in Spanje. De beesten hebben de afgelopen weken in Poolse dierentuinen kunnen aansterken en worden zondag overgebracht naar het Primadomus wildpark in Villena.

De dieren waren eind oktober onder erbarmelijke omstandigheden onderweg van Italië naar de Russische republiek Dagestan waar zij waarschijnlijk in een circus zouden belanden. Bij de Pools-Wit-Russische grens werd het transport staande gehouden omdat de benodigde papieren ontbraken. De tijgers bleken uitgehongerd en uitgedroogd. De afgelopen weken hebben Poolse dierenartsen zich over hen ontfermd en ze weer op de been geholpen.

Poolse officieren van justitie vervolgen twee Italianen en een Rus die ervan verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor het transport.